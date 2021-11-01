Ettevõtete kataloog
Black Sesame Technologies
Black Sesame Technologies Palgad

Black Sesame Technologies palga vahemik varieerub $85,224 kogu kompensatsioonis aastas Personaliosakond madalamas otsas kuni $193,800 Riistvara insener kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Black Sesame Technologies. Viimati uuendatud: 8/23/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $190K
Riistvara insener
$194K
Personaliosakond
$85.2K

KKK

Kõrgeima palgaga roll Black Sesame Technologies on Riistvara insener at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $193,800. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Black Sesame Technologies mediaan aastane kogukompensatsioon on $190,000.

