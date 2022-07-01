Ettevõtete kataloog
Bitrise
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Bitrise Palgad

Bitrise palk ulatub $52,260 kogutasus aastas Toote Disainer ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $209,040 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Bitrise. Viimati uuendatud: 9/12/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Turundus
$95.4K
Toote Disainer
$52.3K
Tootejuht
$125K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Programmijuht
$133K
Tarkvaraarendaja
$209K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Bitrise je Tarkvaraarendaja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $209,040. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Bitrise je $124,936.

Esiletõstetud töökohad

    Bitrise jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Google
  • Amazon
  • LinkedIn
  • Spotify
  • Facebook
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid