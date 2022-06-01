Ettevõtete kataloog
BigBear.ai Palgad

BigBear.ai palga vahemik varieerub $109,450 kogu kompensatsioonis aastas Andmeteadlane madalamas otsas kuni $173,865 Toote disainer kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt BigBear.ai. Viimati uuendatud: 8/19/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $118K

Täielik tarkvara insener

Kliendi edu
$171K
Andmeteadlane
$109K

Toote disainer
$174K
KKK

