BIC Palgad

BIC palga vahemik varieerub $48,878 kogu kompensatsioonis aastas Tarkvaraarendaja madalamas otsas kuni $219,708 Programmijuht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt BIC. Viimati uuendatud: 8/19/2025

$160K

Andmeanalüütik
$75.9K
Programmijuht
$220K
Tarkvaraarendaja
$48.9K

Tarkvaraarenduse juht
$122K
KKK

Kõrgeima palgaga roll BIC on Programmijuht at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $219,708. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
BIC mediaan aastane kogukompensatsioon on $98,734.

