BharatPe
BharatPe Palgad

BharatPe palk ulatub $27,528 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $136,774 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest BharatPe. Viimati uuendatud: 10/10/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $27.5K

Backend tarkvarainsener

Tootejuht
Median $50K
Toote Disainer
$85.5K

Projektijuht
$46.8K
Tarkvaraarenduse Juht
$137K
Lahenduste Arhitekt
$94.4K
KKK

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di BharatPe adalah Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $136,774. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di BharatPe adalah $67,730.

