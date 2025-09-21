Ettevõtete kataloog
Betterment
Betterment Tarkvaraarenduse Juht Palgad

Mediaanne Tarkvaraarenduse Juht tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Betterment on $265K year kohta. Vaata ettevõtte Betterment kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/21/2025

Mediaan pakk
company icon
Betterment
Software Engineering Manager
New York, NY
Kokku aastas
$265K
Tase
L5
Põhipalk
$225K
Stock (/yr)
$17.2K
Boonus
$22.5K
Aastat ettevõttes
0 Aastat
Aastat kogemust
15 Aastat
Millised on karjääritasemed Betterment?

$160K

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Betterment in United States on aastase kogutasuga $284,700. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Betterment Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $234,496.

