BetMGM Palgad

BetMGM palk ulatub $59,700 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $215,600 Tootejuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest BetMGM. Viimati uuendatud: 10/10/2025

$160K

Ärianalüütik
$122K
Andmeteadlane
$172K
Turundus
$70.4K

Tootejuht
$216K
Tarkvaraarendaja
$59.7K
Tarkvaraarenduse Juht
$181K
KKK

በBetMGM ውስጥ የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ሚና Tootejuht at the Common Range Average level ነው የ$215,600 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ጋር። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በBetMGM የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $147,118 ነው።

