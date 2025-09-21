Ettevõtete kataloog
Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Berkeley Research Group on $185K year kohta. Vaata ettevõtte Berkeley Research Group kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/21/2025

Mediaan pakk
company icon
Berkeley Research Group
Software Engineer
New York, NY
Kokku aastas
$185K
Tase
2
Põhipalk
$160K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$25K
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
10 Aastat
Millised on karjääritasemed Berkeley Research Group?

$160K

Full-Stack tarkvarainsener

