Berkeley Research Group
Berkeley Research Group Palgad

Berkeley Research Group palga vahemik varieerub $62,310 kogu kompensatsioonis aastas Administratiivassistent madalamas otsas kuni $233,825 Tarkvaraarendaja kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Berkeley Research Group. Viimati uuendatud: 8/13/2025

$160K

Juhtimiskonsultant
Median $100K
Administratiivassistent
$62.3K
Tarkvaraarendaja
$234K

Riskikapitalist
$101K

Assotsiaat

KKK

Kõrgeima palgaga roll Berkeley Research Group on Tarkvaraarendaja at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $233,825. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Berkeley Research Group mediaan aastane kogukompensatsioon on $100,250.

