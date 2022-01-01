Ettevõtete kataloog
Bentley Systems Palgad

Bentley Systems palk ulatub $8,861 kogutasus aastas Tehniline Kirjutaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $112,435 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Bentley Systems. Viimati uuendatud: 8/26/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $88.7K

Full-Stack tarkvarainsener

Müük
Median $100K
Klienditeenindus
$49K

Andmeteadlane
$90.5K
Juhtimiskonsultant
$50.6K
Turundus
$78.6K
Mehaanikinsener
$25.5K
Toote Disainer
$64.3K
Tootejuht
$99.2K
Projektijuht
$108K
Küberturvalisuse Analüütik
$99.5K
Tarkvaraarenduse Juht
$112K
Tehniline Kirjutaja
$8.9K
KKK

Най-високо платената позиция в Bentley Systems е Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $112,435.
Медианното годишно общо възнаграждение в Bentley Systems е $88,740.

Muud ressursid