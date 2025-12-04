Ettevõtete kataloog
BenQ
BenQ Toote Juht Palgad

Keskmine Toote Juht kogutasu in Taiwan ettevõttes BenQ ulatub MX$1.54M kuni MX$2.2M year kohta. Vaata ettevõtte BenQ kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/4/2025

$94K - $110K
Mexico
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$82K$94K$110K$117K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Kõrgeima palgaga Toote Juht ametikoha palgapakett ettevõttes BenQ in Taiwan on aastase kogutasuga MX$2,195,505. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte BenQ Toote Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in Taiwan on MX$1,538,730.

