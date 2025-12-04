Ettevõtete kataloog
BenQ
BenQ Ärianalüütik Palgad

Keskmine Ärianalüütik kogutasu in Taiwan ettevõttes BenQ ulatub NT$828K kuni NT$1.13M year kohta. Vaata ettevõtte BenQ kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/4/2025

Keskmine Kogutasu

$29.3K - $34.8K
Taiwan
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$27K$29.3K$34.8K$37K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Kõrgeima palgaga Ärianalüütik ametikoha palgapakett ettevõttes BenQ in Taiwan on aastase kogutasuga NT$1,133,752. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte BenQ Ärianalüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu in Taiwan on NT$828,132.

