Benevity Palgad

Benevity palk ulatub $40,275 kogutasus aastas Klienditeenindus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $128,036 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Benevity. Viimati uuendatud: 11/14/2025

Tarkvaraarendaja
Median $91.3K

Full-Stack tarkvarainsener

Toote Disainer
Median $87.3K
Toote Juht
Median $92.3K

Tarkvaraarenduse Juht
Median $128K
Ärianalüütik
$72.3K
Klienditeenindus
$40.3K
Programmi Juht
$58.9K
Lahenduste Arhitekt
$91.5K
Tehnilise Programmi Juht
$53.9K
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Benevity ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Benevity on Tarkvaraarenduse Juht aastase kogutasuga $128,036. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Benevity keskmine aastane kogutasu on $87,266.

