Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Canada kogusumma ettevõttes BenchSci on CA$149K year kohta. Vaata ettevõtte BenchSci kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/4/2025

Mediaan pakk
company icon
BenchSci
Full-Stack Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Kokku aastas
$108K
Tase
Senior
Põhipalk
$108K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
10 Aastat
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

BenchSci ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes BenchSci in Canada on aastase kogutasuga CA$204,347. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte BenchSci Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Canada on CA$148,820.

