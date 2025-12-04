Ettevõtete kataloog
BenchSci
BenchSci Ärianalüütik Palgad

Keskmine Ärianalüütik kogutasu in Canada ettevõttes BenchSci ulatub CA$34.2K kuni CA$49.9K year kohta. Vaata ettevõtte BenchSci kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/4/2025

Keskmine Kogutasu

$28.4K - $32.4K
Canada
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$24.8K$28.4K$32.4K$36.1K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

BenchSci ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Ärianalüütik ametikoha palgapakett ettevõttes BenchSci in Canada on aastase kogutasuga CA$49,888. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte BenchSci Ärianalüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu in Canada on CA$34,245.

