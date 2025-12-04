Ettevõtete kataloog
Benchling
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
Benchling Värbaja Palgad

Keskmine Värbaja kogutasu in United States ettevõttes Benchling ulatub $384K kuni $524K year kohta. Vaata ettevõtte Benchling kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/4/2025

Keskmine Kogutasu

$411K - $497K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$384K$411K$497K$524K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Benchling ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Värbaja ametikoha palgapakett ettevõttes Benchling in United States on aastase kogutasuga $523,914. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Benchling Värbaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $383,903.

Muud ressursid

