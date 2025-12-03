Ettevõtete kataloog
BELLA+CANVAS
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Personaliosakond

  • Kõik Personaliosakond Palgad

BELLA+CANVAS Personaliosakond Palgad

Keskmine Personaliosakond kogutasu in Nicaragua ettevõttes BELLA+CANVAS ulatub NIO 206K kuni NIO 282K year kohta. Vaata ettevõtte BELLA+CANVAS kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/3/2025

Keskmine Kogutasu

$6.1K - $7.2K
Nicaragua
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$5.6K$6.1K$7.2K$7.7K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 3 veel Personaliosakond andmete sisestusts ettevõttes BELLA+CANVAS avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk


Panusta
Millised on karjääritasemed BELLA+CANVAS?

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Personaliosakond pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Personaliosakond ametikoha palgapakett ettevõttes BELLA+CANVAS in Nicaragua on aastase kogutasuga NIO 282,281. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte BELLA+CANVAS Personaliosakond ametikoha keskmine aastane kogutasu in Nicaragua on NIO 206,188.

Esiletõstetud töökohad

    BELLA+CANVAS jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Square
  • Microsoft
  • Airbnb
  • Pinterest
  • LinkedIn
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bellacanvas/salaries/human-resources.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.