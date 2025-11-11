Ettevõtete kataloog
Bell Integrator Kvaliteeditagamise (QA) tarkvarainsener Palgad kohas Russia

Mediaanne Kvaliteeditagamise (QA) tarkvarainsener tasupaketi in Russia kogusumma ettevõttes Bell Integrator on RUB 1.31M year kohta. Vaata ettevõtte Bell Integrator kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/11/2025

Mediaan pakk
company icon
Bell Integrator
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Kokku aastas
RUB 1.31M
Tase
Middle
Põhipalk
RUB 1.31M
Stock (/yr)
RUB 0
Boonus
RUB 0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
1 Aasta
Millised on karjääritasemed Bell Integrator?
Viimased Palgaandmed
Lisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
KKK

Kõrgeima palgaga Kvaliteeditagamise (QA) tarkvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes Bell Integrator in Russia on aastase kogutasuga RUB 3,204,203. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Bell Integrator Kvaliteeditagamise (QA) tarkvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in Russia on RUB 1,307,376.

Muud ressursid