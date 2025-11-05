Ettevõtete kataloog
Bell Integrator
Bell Integrator Tarkvaraarendaja Palgad kohas Moscow Metro Area

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Moscow Metro Area kogusumma ettevõttes Bell Integrator on RUB 1.89M year kohta. Vaata ettevõtte Bell Integrator kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Mediaan pakk
company icon
Bell Integrator
Frontend Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Kokku aastas
RUB 1.89M
Tase
Senior
Põhipalk
RUB 1.89M
Stock (/yr)
RUB 0
Boonus
RUB 0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
1 Aasta
Millised on karjääritasemed Bell Integrator?
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Panusta

Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Frontend tarkvarainsener

Kvaliteeditagamise (QA) tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Bell Integrator in Moscow Metro Area on aastase kogutasuga RUB 3,138,099. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Bell Integrator Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Moscow Metro Area on RUB 1,886,014.

Muud ressursid