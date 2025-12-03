Ettevõtete kataloog
Bell Integrator
Bell Integrator Ärianalüütik Palgad

Keskmine Ärianalüütik kogutasu in Russia ettevõttes Bell Integrator ulatub RUB 1.91M kuni RUB 2.71M year kohta. Vaata ettevõtte Bell Integrator kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/3/2025

Keskmine Kogutasu

$27.8K - $32.9K
Russia
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$24.5K$27.8K$32.9K$34.7K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Kõrgeima palgaga Ärianalüütik ametikoha palgapakett ettevõttes Bell Integrator in Russia on aastase kogutasuga RUB 2,707,436. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Bell Integrator Ärianalüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu in Russia on RUB 1,906,977.

