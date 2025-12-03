Ettevõtete kataloog
Belden
Belden Finantsanalüütik Palgad

Keskmine Finantsanalüütik kogutasu in India ettevõttes Belden ulatub ₹2.67M kuni ₹3.72M year kohta. Vaata ettevõtte Belden kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/3/2025

Keskmine Kogutasu

$32.6K - $38.4K
India
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$30.4K$32.6K$38.4K$42.4K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Kõrgeima palgaga Finantsanalüütik ametikoha palgapakett ettevõttes Belden in India on aastase kogutasuga ₹3,724,363. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Belden Finantsanalüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹2,673,901.

