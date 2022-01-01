Ettevõtete kataloog
BD Palgad

BD palk ulatub $12,361 kogutasus aastas Asutaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $230,840 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest BD. Viimati uuendatud: 9/4/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $125K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Kvaliteedikontrolli (QA) tarkvarainsener

Mehaanikinsener
Median $95K

Kvaliteediinsener

Biomeditsiiniinsener
Median $107K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Ärianalüütik
Median $90K
Andmeanalüütik
Median $97.5K
Andmeteadlane
Median $145K
Tehnilise Programmi Juht
Median $205K
Projektijuht
Median $110K
Müük
Median $195K
Turundus
Median $212K
Tootejuht
Median $126K
Raamatupidaja
$121K
Ärioperatsioonid
$80.6K
Klienditeenindus
$25K
Elektriinsener
$93.3K
Finantsanalüütik
$197K
Asutaja
$12.4K
Geoloogiainsener
$94.9K
Inimressursid
$186K
Infotehnoloog (IT)
Median $200K
Toote Disainer
$122K
Programmijuht
$124K
Värbaja
$68.3K
Regulatiivküsimused
$90.8K
Küberturvalisuse Analüütik
$209K
Tarkvaraarenduse Juht
$231K
Lahenduste Arhitekt
$128K
KKK

The highest paying role reported at BD is Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $230,840. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BD is $122,400.

