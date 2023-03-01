Ettevõtete kataloog
BCLC
Töötad siin? Taotle oma ettevõtet

BCLC Palgad

BCLC palga vahemik varieerub $55,302 kogu kompensatsioonis aastas Finantsanalüütik madalamas otsas kuni $94,033 Tootehaldusr kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt BCLC. Viimati uuendatud: 8/12/2025

$160K

Saa palka, ära lase endaga mängida

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või lase oma CV üle vaadata päris ekspertidel – värbajatel, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $66.9K
Raamatupidaja
$59.1K
Finantsanalüütik
$55.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Personaliosakond
$62.1K
Infotehnoloog
$70.2K
Tootehaldusr
$94K
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


KKK

Den højest betalende rolle rapporteret hos BCLC er Tootehaldusr at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $94,033. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den mediane årlige samlede kompensation rapporteret hos BCLC er $64,519.

Esiletõstetud töökohad

    Ei leitud esiletõstetud töökohti BCLC jaoks

Seotud ettevõtted

  • Netflix
  • Airbnb
  • Dropbox
  • Lyft
  • Coinbase
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid