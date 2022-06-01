Ettevõtete kataloog
BCE
BCE Palgad

BCE palk ulatub $38,868 kogutasus aastas Müük ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $125,819 Tootejuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest BCE. Viimati uuendatud: 9/4/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
CP2 $73.2K
CP3 $94.4K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Võrguinsener

Andmeinsener

Andmeteadlane
CP2 $69.3K
CP3 $95.7K
Tootejuht
CP2 $72.6K
CP3 $90.1K
CP4 $126K

Lahenduste Arhitekt
CP2 $82.2K
CP3 $104K

Andmete arhitekt

Küberturvalisuse Analüütik
Median $72.7K
Ärianalüütik
Median $59.3K
Müük
Median $38.9K
Andmeanalüütik
Median $60.8K
Finantsanalüütik
Median $62.5K
Turundus
Median $60.6K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $108K
Toote Disainer
Median $54.9K
Tehnilise Programmi Juht
Median $79.7K
Raamatupidaja
$69.2K

Tehniline raamatupidaja

Ärioperatsioonid
$62.5K
Andmeteaduse Juht
$108K
Turundusoperatsioonid
$60.7K
Projektijuht
$79.6K
Müügi Võimestamine
$54.8K
Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes BCE on Tootejuht at the CP4 level aastase kogutasuga $125,819. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte BCE keskmine aastane kogutasu on $72,645.

