BBVA USA Palgad

BBVA USA palk ulatub $59,352 kogutasus aastas Inimressursid ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $177,383 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest BBVA USA. Viimati uuendatud: 9/5/2025

$160K

Andmeteadlane
$162K
Inimressursid
$59.4K
Tarkvaraarendaja
$86K

Tarkvaraarenduse Juht
$177K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes BBVA USA on Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $177,383. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte BBVA USA keskmine aastane kogutasu on $123,776.

