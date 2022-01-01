Ettevõtete kataloog
BBC Palgad

BBC palk ulatub $23,231 kogutasus aastas Toote Disainer ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $137,102 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest BBC. Viimati uuendatud: 9/5/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Junior Software Engineer $52.8K
Software Engineer $67.4K
Senior Software Engineer $80K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Tootejuht
Median $134K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $137K

Raamatupidaja
$52.1K
Ärianalüütik
$89.4K
Andmeanalüütik
$69K
Andmeteadlane
$82.9K
Inimressursid
$66.3K
Infotehnoloog (IT)
$64.7K
Mehaanikinsener
$70.2K
Toote Disainer
$23.2K
Lahenduste Arhitekt
$121K
UX Uurija
$62.7K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes BBC on Tarkvaraarenduse Juht aastase kogutasuga $137,102. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte BBC keskmine aastane kogutasu on $69,014.

