Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Basecamp on $160K year kohta. Vaata ettevõtte Basecamp kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/22/2025

Mediaan pakk
company icon
Basecamp
Site Reliability Engineer
San Francisco, CA
Kokku aastas
$160K
Tase
L2
Põhipalk
$160K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
6 Aastat
Millised on karjääritasemed Basecamp?

$160K

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Basecamp in United States on aastase kogutasuga $307,490. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Basecamp Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $160,000.

Muud ressursid