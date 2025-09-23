Ettevõtete kataloog
Mediaanne Turundus tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Bamboo on $78K year kohta. Vaata ettevõtte Bamboo kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/23/2025

Mediaan pakk
company icon
Bamboo
Analyst
New York, NY
Kokku aastas
$78K
Tase
-
Põhipalk
$78K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
0 Aastat
Aastat kogemust
1 Aasta
Millised on karjääritasemed Bamboo?

$160K

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Panusta

KKK

Kõrgeima palgaga Turundus ametikoha palgapakett ettevõttes Bamboo in United States on aastase kogutasuga $108,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Bamboo Turundus ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $78,000.

