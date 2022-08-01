Ettevõtete kataloog
AXS
AXS Palgad

AXS palk ulatub $99,500 kogutasus aastas Klienditeenindus ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $198,990 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest AXS. Viimati uuendatud: 10/10/2025

Tootejuht
Median $113K
Tarkvaraarendaja
Median $105K
Klienditeenindus
$99.5K

Andmeanalüütik
$119K
Tarkvaraarenduse Juht
$199K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes AXS on Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $198,990. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte AXS keskmine aastane kogutasu on $113,000.

