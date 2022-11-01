Ettevõtete kataloog
Avidbots
Töötad siin? Taotle oma ettevõtet

Avidbots Palgad

Avidbots palga vahemik varieerub $92,263 kogu kompensatsioonis aastas Tootehaldusr madalamas otsas kuni $121,187 Personali operatsioonid kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Avidbots. Viimati uuendatud: 8/9/2025

$160K

Saa palka, ära lase endaga mängida

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või lase oma CV üle vaadata päris ekspertidel – värbajatel, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $93.7K
Personali operatsioonid
$121K
Tootehaldusr
$92.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Puudub sinu ametinimetus?

Otsi kõiki palkasid meie kompensatsiooni lehel või lisa oma palk lehe avamiseks.


KKK

Kõrgeima palgaga roll Avidbots on Personali operatsioonid at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $121,187. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Avidbots mediaan aastane kogukompensatsioon on $93,655.

Esiletõstetud töökohad

    Ei leitud esiletõstetud töökohti Avidbots jaoks

Seotud ettevõtted

  • Stripe
  • Dropbox
  • Pinterest
  • Square
  • Airbnb
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid