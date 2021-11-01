Ettevõtete kataloog
Aviatrix
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Aviatrix Palgad

Aviatrix palk ulatub $81,397 kogutasus aastas Kliendi Edu ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $301,500 Lahenduste Arhitekt ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Aviatrix. Viimati uuendatud: 8/26/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
MTS $163K
Staff Engineer $233K
Principal Engineer $239K
Senior Principal Engineer $297K

Full-Stack tarkvarainsener

Võrguinsener

Kliendi Edu
$81.4K
Müügiinsener
$219K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

40 15
40 15
Lahenduste Arhitekt
$302K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Aviatrix ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

On küsimus? Küsi kogukonnalt.

Külasta Levels.fyi kogukonda, et suhelda erinevate ettevõtete töötajatega, saada karjäärinõuandeid ja palju muud.

Külasta kohe!

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Aviatrix on Lahenduste Arhitekt at the Common Range Average level aastase kogutasuga $301,500. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Aviatrix keskmine aastane kogutasu on $233,200.

Esiletõstetud töökohad

    Aviatrix jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Infoblox
  • ADARA Networks
  • Spectralink
  • Velocitor Solutions
  • Proofpoint
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid