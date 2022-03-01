Ettevõtete kataloog
AVEVA
AVEVA Palgad

AVEVA palk ulatub $26,427 kogutasus aastas Müük ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $209,000 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest AVEVA. Viimati uuendatud: 8/26/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Associate Software Engineer $104K
Software Engineer I $106K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $160K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Tarkvaraarenduse Juht
Median $209K
Infotehnoloog (IT)
Median $111K

Turundus
Median $120K
Klienditeenindus
$147K
Andmeteadlane
$99.5K
Finantsanalüütik
$102K
Toote Disainer
$100K
Tootejuht
$128K
Programmijuht
$67.2K
Projektijuht
$92.2K
Müük
$26.4K
Lahenduste Arhitekt
$113K
Tehnilise Programmi Juht
$148K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes AVEVA on Tarkvaraarenduse Juht aastase kogutasuga $209,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte AVEVA keskmine aastane kogutasu on $111,000.

