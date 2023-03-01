Ettevõtete kataloog
Avetta
Avetta Palgad

Avetta palk ulatub $100,284 kogutasus aastas Projektijuht ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $402,000 Andmeteaduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Avetta. Viimati uuendatud: 8/26/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $132K
Andmeteaduse Juht
$402K
Tootejuht
$137K

Projektijuht
$100K
KKK

The highest paying role reported at Avetta is Andmeteaduse Juht at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $402,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Avetta is $134,600.

