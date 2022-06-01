Ettevõtete kataloog
Avaya
Avaya Palgad

Avaya palk ulatub $21,134 kogutasus aastas Tehniline Kirjutaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $218,900 Müük ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Avaya. Viimati uuendatud: 8/26/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $21.8K
Finantsanalüütik
$181K
Tootejuht
$112K

Projektijuht
$34.3K
Värbaja
$125K
Müük
$219K
Tarkvaraarenduse Juht
$149K
Lahenduste Arhitekt
$128K
Tehniline Kirjutaja
$21.1K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Avaya on Müük at the Common Range Average level aastase kogutasuga $218,900. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Avaya keskmine aastane kogutasu on $125,424.

Muud ressursid