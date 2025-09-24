Ettevõtete kataloog
Avantus Federal
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Andmeteadlane

  • Kõik Andmeteadlane Palgad

Avantus Federal Andmeteadlane Palgad

Mediaanne Andmeteadlane tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Avantus Federal on $100K year kohta. Vaata ettevõtte Avantus Federal kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/24/2025

Mediaan pakk
company icon
Avantus Federal
Data Scientist
Washington, DC
Kokku aastas
$100K
Tase
1
Põhipalk
$100K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
2 Aastat
Millised on karjääritasemed Avantus Federal?

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Panusta

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Andmeteadlane pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

The highest paying salary package reported for a Andmeteadlane at Avantus Federal in United States sits at a yearly total compensation of $105,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Avantus Federal for the Andmeteadlane role in United States is $100,000.

Esiletõstetud töökohad

    Avantus Federal jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Dropbox
  • Intuit
  • Databricks
  • Uber
  • PayPal
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid