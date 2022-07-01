Ettevõtete kataloog
AvantStay
AvantStay Palgad

AvantStay palga vahemik varieerub $104,520 kogu kompensatsioonis aastas Tarkvaraarenduse juht madalamas otsas kuni $122,400 Tarkvaraarendaja kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt AvantStay. Viimati uuendatud: 8/9/2025

$160K

Personaliosakond
$107K
Tarkvaraarendaja
$122K
Tarkvaraarenduse juht
$105K

KKK

Kõrgeima palgaga roll AvantStay on Tarkvaraarendaja at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $122,400. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
AvantStay mediaan aastane kogukompensatsioon on $106,530.

