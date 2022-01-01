Ettevõtete kataloog
Avaloq
Avaloq Palgad

Avaloq palga vahemik varieerub $44,589 kogu kompensatsioonis aastas Tehniline kirjutaja madalamas otsas kuni $134,325 Lahendusarhitekt kõrgemas otsas.

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $132K
Ärianalüütik
$127K
Tootehaldusr
$133K

Lahendusarhitekt
$134K
Tehniline kirjutaja
$44.6K
KKK

The highest paying role reported at Avaloq is Lahendusarhitekt at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $134,325. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Avaloq is $131,925.

