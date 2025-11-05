Ettevõtete kataloog
Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in New York City Area kogusumma ettevõttes Ava Labs on $225K year kohta. Vaata ettevõtte Ava Labs kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/5/2025

Mediaan pakk
company icon
Ava Labs
Software Engineer
New York, NY
Kokku aastas
$225K
Tase
IC4
Põhipalk
$175K
Stock (/yr)
$50K
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
4 Aastat
Millised on karjääritasemed Ava Labs?
Viimased Palgaandmed
KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Ava Labs in New York City Area on aastase kogutasuga $388,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Ava Labs Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in New York City Area on $236,000.

