Auvik Networks
Auvik Networks Palgad

Auvik Networks palga vahemik varieerub $47,916 kogu kompensatsioonis aastas Infotehnoloog madalamas otsas kuni $239,700 Tootehaldusr kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Auvik Networks. Viimati uuendatud: 8/16/2025

$160K

Infotehnoloog
$47.9K
Tootehaldusr
$240K
Tarkvaraarendaja
$82.5K

Tarkvaraarenduse juht
$139K
Tehniline kirjutaja
$65.7K
KKK

Най-високоплатената роля, докладвана в Auvik Networks, е Tootehaldusr at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $239,700.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Auvik Networks, е $82,488.

