Autonomic Palgad

Autonomic palga vahemik varieerub $170,000 kogu kompensatsioonis aastas Tarkvaraarendaja madalamas otsas kuni $288,550 Tarkvaraarenduse juht kõrgemas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja verifitseeritud palkasid praegustelt ja endistelt töötajatelt Autonomic. Viimati uuendatud: 8/16/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $170K
Infotehnoloog
$211K
Tootehaldusr
$196K

Tarkvaraarenduse juht
$289K
KKK

Kõrgeima palgaga roll Autonomic on Tarkvaraarenduse juht at the Common Range Average level aastase kogukompensatsiooniga $288,550. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Autonomic mediaan aastane kogukompensatsioon on $203,470.

Muud ressursid