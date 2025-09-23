Ettevõtete kataloog
Autodesk
Autodesk UX Uurija Palgad

Vaata ettevõtte Autodesk kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/23/2025

Keskmine Kogutasu

CA$151K - CA$175K
Canada
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
CA$133KCA$151KCA$175KCA$193K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

CA$225K

Õiguste omandamise graafik

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Autodesk ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)

KKK

The highest paying salary package reported for a UX Uurija at Autodesk in Canada sits at a yearly total compensation of CA$192,762. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Autodesk for the UX Uurija role in Canada is CA$132,827.

Muud ressursid