Autodesk
  • Palgad
  • Tarkvaraarenduse Juht
  • M3
  • Canada

Tarkvaraarenduse Juht Tase

M3

Tasemed ettevõttes Autodesk

  1. M1Supervisor
  2. M2Associate Manager
  3. M3Manager
Keskmine Aastane Kogutasu
CA$211,963
Põhipalk
CA$186,781
Aktsiaoption ()
CA$93,486
Boonus
CA$15,422
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Viimased palgaandmed
