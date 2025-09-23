Tarkvaraarenduse Juht tasu in United States ettevõttes Autodesk ulatub $188K year kohta taseme M1 puhul kuni $406K year kohta taseme M5 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $300K. Vaata ettevõtte Autodesk kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/23/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
M1
$188K
$163K
$15K
$10K
M2
$219K
$168K
$32.5K
$18.8K
M3
$236K
$175K
$42.5K
$18.8K
M4
$332K
$210K
$80.1K
$41.5K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
33.3%
AASTA 1
33.3%
AASTA 2
33.3%
AASTA 3
Autodesk ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)
33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)
33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)
