Ettevõtete kataloog
Autodesk
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Programmijuht

  • Kõik Programmijuht Palgad

Autodesk Programmijuht Palgad

Keskmine Programmijuht kogutasu in Singapore ettevõttes Autodesk ulatub SGD 210K kuni SGD 299K year kohta. Vaata ettevõtte Autodesk kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/23/2025

Keskmine Kogutasu

SGD 238K - SGD 271K
Singapore
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
SGD 210KSGD 238KSGD 271KSGD 299K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 2 veel Programmijuht andmete sisestusts ettevõttes Autodesk avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk

SGD 209K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt SGD 39.3K+ (mõnikord SGD 393K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.


Õiguste omandamise graafik

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Autodesk ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Autodesk ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (8.32% kvartaliti)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (8.32% kvartaliti)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Programmijuht pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Programmijuht by Autodesk in Singapore is 'n jaarlikse totale vergoeding van SGD 298,946. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Autodesk vir die Programmijuht rol in Singapore is SGD 210,276.

Esiletõstetud töökohad

    Autodesk jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Akamai
  • Cornerstone OnDemand
  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid