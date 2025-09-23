Ettevõtete kataloog
Autodesk
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Klienditeenindus

  • Kõik Klienditeenindus Palgad

Autodesk Klienditeenindus Palgad

Keskmine Klienditeenindus kogutasu in United States ettevõttes Autodesk ulatub $46.3K kuni $64.7K year kohta. Vaata ettevõtte Autodesk kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/23/2025

Keskmine Kogutasu

$50.2K - $60.8K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$46.3K$50.2K$60.8K$64.7K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 2 veel Klienditeenindus andmete sisestusts ettevõttes Autodesk avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.


Õiguste omandamise graafik

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Autodesk ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Autodesk ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (8.32% kvartaliti)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (8.32% kvartaliti)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Klienditeenindus pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Klienditeenindus ametikoha palgapakett ettevõttes Autodesk in United States on aastase kogutasuga $64,658. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Autodesk Klienditeenindus ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $46,264.

Esiletõstetud töökohad

    Autodesk jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Akamai
  • Cornerstone OnDemand
  • Microsoft
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid