Keskmine Äri Arendus kogutasu in Canada ettevõttes Autodesk ulatub CA$95.1K kuni CA$135K year kohta. Vaata ettevõtte Autodesk kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/23/2025

Keskmine Kogutasu

CA$108K - CA$123K
Canada
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
CA$95.1KCA$108KCA$123KCA$135K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Õiguste omandamise graafik

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Autodesk ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)

KKK

Kõrgeima palgaga Äri Arendus ametikoha palgapakett ettevõttes Autodesk in Canada on aastase kogutasuga CA$135,145. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Autodesk Äri Arendus ametikoha keskmine aastane kogutasu in Canada on CA$95,060.

Muud ressursid