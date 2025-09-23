Ärianalüütik tasu in United States ettevõttes Autodesk ulatub $92.4K year kohta taseme P2 puhul kuni $210K year kohta taseme P4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $90K. Vaata ettevõtte Autodesk kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/23/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$92.4K
$85.6K
$3.7K
$3K
P3
$127K
$110K
$9K
$8.6K
P4
$210K
$149K
$41.2K
$19.9K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
AASTA 1
33.3%
AASTA 2
33.3%
AASTA 3
Autodesk ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)
33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)
33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)
33.3%
AASTA 1
33.3%
AASTA 2
33.3%
AASTA 3
Autodesk ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)
33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (8.32% kvartaliti)
33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (8.32% kvartaliti)