Autodesk
Autodesk Raamatupidaja Palgad

Keskmine Raamatupidaja kogutasu in United States ettevõttes Autodesk ulatub $41.5K kuni $59K year kohta. Vaata ettevõtte Autodesk kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/23/2025

Keskmine Kogutasu

$47K - $53.5K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$41.5K$47K$53.5K$59K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

$160K

Õiguste omandamise graafik

33.3%

AASTA 1

33.3%

AASTA 2

33.3%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Autodesk ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.3% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.30% aastas)

  • 33.3% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.30% aastas)

Kaasatud ametinimetused

Tehniline raamatupidaja

KKK

Muud ressursid