Mediaanne Andmeteadlane tasupaketi in Australia kogusumma ettevõttes Australian Government on A$139K year kohta. Vaata ettevõtte Australian Government kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/23/2025

Mediaan pakk
company icon
Australian Government
Data Scientist
Canberra, CT, Australia
Kokku aastas
A$139K
Tase
Senior Data Scientist
Põhipalk
A$139K
Stock (/yr)
A$0
Boonus
A$0
Aastat ettevõttes
6 Aastat
Aastat kogemust
7 Aastat
Millised on karjääritasemed Australian Government?

A$249K

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
