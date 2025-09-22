Ettevõtete kataloog
Keskmine Lahenduste Arhitekt kogutasu in United States ettevõttes Aurora ulatub $178K kuni $253K year kohta. Vaata ettevõtte Aurora kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/22/2025

Keskmine Kogutasu

$202K - $240K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$178K$202K$240K$253K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

$160K

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Aurora ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)

KKK

The highest paying salary package reported for a Lahenduste Arhitekt at Aurora in United States sits at a yearly total compensation of $253,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aurora for the Lahenduste Arhitekt role in United States is $178,200.

